Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Betrug zum Nachteil einer Seniorin verhindert

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Samstag (25.01.2025) rief ein unbekannter Mann bei einer 79-Jährigen im Stadtteil Stadtmitte an. Er gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und erklärte, dass es notwendig sei, das Geld der Seniorin besonders zu schützen. Durch geschickte Gesprächsführung erlangte der Anrufer die Kontodaten der Recklinghäuserin.

Im weiteren Verlauf stellte die Frau fest, dass ein hoher Geldbetrag zur Abbuchung auf ihrem Konto vorgemerkt war.

Eine Angehörige schaffte es über einen Anruf bei der Hausbank der Seniorin den Geldtransfer zu stoppen, somit entstand kein Vermögensschaden. Hinweise auf den Tatverdächtigen liegen nicht vor.

Tipps der Polizei zum Thema Thema Straftaten zum Nachteil älterer Menschen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell