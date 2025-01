Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fotofahndung nach Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann bittet die Polizei um Mithilfe.

Der Unbekannte hielt sich mit einem kleinen Kind in einem Café an der Hochstraße auf. Als er bezahlte, soll er Bargeld aus einer Geldbörse gestohlen und davongelaufen sein. Weitere Informationen und Fotos der Videoüberwachung finden Sie in unserem Fahndungsportal unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/157997

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.

