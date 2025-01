Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auto landet auf Feld

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Mühlenpatt/Münsterstraße/Reckelsberg ist am Dienstag ein Autofahrer verunglückt. Andere Verkehrsteilnehmer berichteten übereinstimmend, dass der Autofahrer plötzlich - und offensichtlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit - gegen 13.50 Uhr aus der Straße Mühlepatt kam, von der Fahrbahn geriet und schließlich in einem Feld zum Stehen kam. Die Zeugen schilderten, dass das Auto regelrecht "abgehoben und geflogen" sei. Der 21-jährige Fahrer aus Bochum wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Außerdem besteht der Verdacht, dass der 21-Jährige das Fahrzeug (Audi) zuvor in Essen gestohlen hatte - und der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen. Das Auto wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

