POL-RE: Dorsten: Fensterscheiben am Rathaus beschädigt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Recklinghausen (ots) - Zwei Jungen, beide 13-Jahre alt, spielten am Samstagnachmittag an der Wilhelmstraße mit Kinderfeuerwerk. Nach ersten Erkenntnissen hielt dabei einer der beiden Gladbecker dem anderen das Feuerwerk an die Jacke. Das Feuer brannte sich durch die Jacke durch. Dabei wurde der 13-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Rückfragen für Medienschaffende ...

mehr