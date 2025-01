POL-RE: Dorsten: Fahrzeug überschlägt sich - 22-Jährige leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagvormittag (10:25 Uhr) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 63-jährigen Lkw-Fahrer aus Oer-Erkenschwick und einem 44-jährigen Autofahrer aus Dortmund. Beide waren auf der Dorstener Straße in Richtung Schachtstraße unterwegs. Der Autofahrer bremste ab, um in die Einfahrt eines Wohnhauses einzubiegen. Dabei fuhr der Lkw-Fahrer auf das Auto auf. Der 44-Jährige verletzte sich ...

mehr