Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall mit Lkw

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag (10:25 Uhr) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 63-jährigen Lkw-Fahrer aus Oer-Erkenschwick und einem 44-jährigen Autofahrer aus Dortmund. Beide waren auf der Dorstener Straße in Richtung Schachtstraße unterwegs. Der Autofahrer bremste ab, um in die Einfahrt eines Wohnhauses einzubiegen. Dabei fuhr der Lkw-Fahrer auf das Auto auf.

Der 44-Jährige verletzte sich leicht, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit, ein Abschlepper kümmerte sich um das Fahrzeug.

Bei dem Unfall entstand insgesamt 20.000 Euro Sachschaden.

Die Straße musste während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell