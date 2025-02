Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Durchsuchungsmaßnahmen in Lüneburg ++ Große Mengen Betäubungsmittel beschlagnahmt ++ Drei Objekte betroffen ++ Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Drei Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Lüneburg, die von der Staatsanwaltschaft Lüneburg beantragt wurden, setzte die Polizei am 25.02.2025 in drei Wohnobjekten in Lüneburg um. Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden von dem Zentralen Kriminaldienst der Polizei Lüneburg mit der Unterstützung von Kräften der Verfügungseinheit durchgeführt. In einer Wohnung wurden unter anderem rund 700g Kokain und rund 300g Ecstasy sowie etwas weniger als ein Kilogramm Marihuana aufgefunden. Zusätzlich wurden Medikamente und mehrere tausend Euro Bargeld beschlagnahmt. In einem weiteren Objekt wurden ebenfalls Betäubungsmittel in Form von Kokain, Marihuana und Medikamenten in einem Rucksack festgestellt. Auch hier wurde eine vierstellige Summe Bargeld beschlagnahmt. Die Mobiltelefone der drei Hauptverdächtigen werden für die weiteren Ermittlungen ausgewertet. Beide Objekte mussten durch die Polizei gewaltsam geöffnet werden. Bei einer dritten Durchsuchung wurden keine Beweismittel festgestellt. Tatverdächtig in den Ermittlungen sind drei Männer im Alter von 23, 24 und 53 Jahren. Der geschätzte Straßenwert der aufgefundenen Betäubungsmittel liegt bei mehreren zehntausend Euro. Das Ermittlungsverfahren steht nicht im Zusammenhang mit den Durchsuchungen in Adendorf und Bardowick in den vergangenen Tagen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurden die drei Männer aufgrund fehlender Haftgründe aus den strafprozessualen Maßnahmen entlassen.

