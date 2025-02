Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kriminalprävention auf der Baumesse

Lüdenscheid (ots)

Wer (um-)baut, der sollte auch auf Sicherheit setzen. Wie - das verrät die Polizei auch am 8. und 9. März 2025 auf der Baumesse in Lüdenscheid.

Die Kriminalprävention der Polizei berät auf der Baumesse in Lüdenscheid. Im Fokus steht die Prävention vor Wohnungseinbrüchen.

Die Baumesse, die am 8. und 9. März 2025 in der historischen Schützenhalle in Lüdenscheid jeweils von 10 bis 17 Uhr ihre Tore öffnet, bietet den idealen Rahmen, um interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos über wirksame Maßnahmen zum Einbruchschutz zu informieren. Die technische Kriminalprävention steht für persönliche Gespräche zur Verfügung und gibt wertvolle Tipps, wie man sein Zuhause sicherer machen kann.

Schwerpunkte des Beratungsangebots

* Mechanischer Einbruchschutz:

* Informationen zu einbruchhemmenden Fenstern und Türen

* Beratung zu Zusatzsicherungen und deren fachgerechter Montage

* Elektronischer Einbruchschutz:

* Vorstellung von Alarmanlagen und Überwachungssystemen

* Hinweise zur richtigen Auswahl und Installation

* Verhaltensprävention:

* Tipps zum richtigen Verhalten bei Verdachtsfällen

* Informationen zur Nachbarschaftshilfe

Die Polizei lädt alle Besucherinnen und Besucher der Baumesse herzlich ein, den Beratungsstand zu besuchen und sich umfassend zu informieren.

Am Sonntag wird um 15.30 Uhr ein gesonderter Vortrag (45 min.) zum Thema angeboten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell