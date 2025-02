POL-MK: Polizei kontrolliert den Durchgangsverkehr

Herscheid (ots) - Vorsicht Hackfleisch-Falle: Am 14. Februar hat ein Hund am Rodelberg, oberhalb der Grundschule, am Wegesrand neben einer Schranke liegendes Hackfleisch gefressen. Die Halterin brachte ihren Hund zunächst vorbeugend zu einem Tierarzt und durchsuchte das restliche Hackfleisch auf Rasierklingen oder ähnliche Fremdkörper. In der Praxis baute der Hund massiv ab. Die Halterin gab ihn in die Obhut einer ...

