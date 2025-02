Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Passanten belästigt und gestohlen/ Randalierer bei der Agentur für Arbeit

Mietboxen aufgebrochen

Iserlohn (ots)

Eine 34-jährige Frau belästigte am Dienstag mehrmals in der Innenstadt Passanten an. Die Polizei erteilte ihr Platzverweise. Beim dritten Einsatz gegen 19.30 Uhr ging es um einen Ladendiebstahl: mitnehmen. Ein Mitarbeiter eines Supermarktes am Theodor-Heuss-Ring hatte sie beim Diebstahl erwischt. Die unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehende Frau begrüßte die hinzugerufenen Polizeibeamten direkt mit Beleidigungen. Als sie zur Durchsetzung des Platzverweises gefesselt werden sollte, trat die Frau aus und bespuckte die Polizeibeamten. Sie wurde überwältigt und zur Wache gebracht. Sie bekam - nicht zum ersten Male - Anzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Mit Schlägen und einer Ingewahrsamnahme endete am Dienstagmorgen ein Besuch bei der Agentur für Arbeit an der Friedrichstraße. Ein 54-jähriger, in Iserlohn gemeldeter Mann erschien trotz eines Hausverbotes am Dienstagmorgen gegen 8.20 Uhr in dem Dienstgebäude. Der äußerst aggressiv auftretende Besucher drohte einem Mitarbeiter Schläge an und beschimpfte ihn in einer Fremdsprache. Bevor die Polizei eintraf, verschwand er. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Noch während die Polizeibeamten bei dem Mann zu Hause klingelten, kam gegen 11.50 Uhr der nächste Anruf aus der Arbeitsagentur. Nun hatte der 54-Jährige seine Androhung wahr gemacht und dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Faustschlag die Nase blutig und die Brille kaputtgeschlagen. Außerdem biss er den Mitarbeiter. Ein anderer Mitarbeiter, der versuchte, den Angreifer festzuhalten, wurde ebenfalls gebissen. Eine Mitarbeiterin bewarf er mit seinem Handy. Ein zufällig vorbeikommender, uniformierter Polizeibeamter griff ein, überwältigte den Randalierer und fixierte ihn bis zum Eintreffen der Kollegen. Dabei setzte sich der Mann erheblich zur Wehr und versuchte den Beamten zu schlagen und zu beißen. Ein Mitarbeiter der Agentur für Arbeit wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert, sein Kollege vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Drogen- und Alkoholtests fielen negativ aus. Die Polizeibeamten fertigten diverse Strafanzeigen wegen Bedrohungen, Hausfriedensbruchs, Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Eine weitere Anzeige handelte er sich in der Gewahrsamszelle der Polizei ein, weil er seine Matratze beschädigte.

Unbekannte haben am Montagmorgen auf dem Bahnhofsvorplatz eine Mietbox für Fahrräder aufgebrochen und mehrere weitere Boxen beschädigt. Die Tat muss zwischen 9.45 und 12.15 Uhr passiert sein. Ob ein Fahrrad gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme am Dienstagmittag nicht ermitteln. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

