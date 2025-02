Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Tankstellenraub

Menden (ots)

Am Dienstagabend haben zwei Männer unter Vorhalt eines Messers und einer vermeintlichen Pistole Bargeld in dreistelliger Summe und Zigarettenschachteln aus einer Tankstelle an der Werler Straße erbeutet. Gegen 22:30 Uhr betraten die vermummten Männer das Gebäude und bedrohten die Angestellte, welche die Kasse öffnete. Zeugen außerhalb des Tankstellenshops bekamen den Vorfall mit und beobachteten die Täter. Sie stiegen nach Erbeuten von Geld und Zigaretten nahe der Grimmestraße auf dort stehende Fahrräder, die Zeugen folgten ihnen. Demnach fuhr ein Täter in Richtung einer Burger King Filiale, dann weiter über die Fröndenberger Straße und Schmölen-Allee. Der Andere fuhr ebenfalls in Richtung der Fröndenberger Straße, danach ging es Richtung Max-Eyth-Straße weiter, es folgte eine Unterführung in Richtung einer Wiese, dort verlor sich der Sichtkontakt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Auch Anwohner, die dort Kameras installiert haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Täter werden als etwa 25 Jahre alt, männlich, schlank und dunkel bekleidet beschrieben. Beide trugen ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht und hatten Rucksäcke dabei. Zudem hatten beide eine Kapuze aufgesetzt, sie waren etwa 1,75m und 1,85m groß und sprachen akzentfreies Deutsch. Zu Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Hubschrauber hinzugezogen, die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell