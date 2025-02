POL-MK: Containerbrände

Werdohl (ots) - Ein 54 Jahre alter Werdohler wurde gestern Abend gegen 20 Uhr mit einer Kopfplatzwunde am Waldrand Am Köstersberg durch einen Passanten aufgefunden. Der erheblich alkoholisierte Mann konnte kaum etwas zur Sache sagen. Es wird daher ermittelt, ob der Mann gestürzt ist, oder eine Körperverletzung zu Grunde liegt. Die Polizei in Werdohl nimmt Hinweise von Zeugen entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

