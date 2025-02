POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei: 115 Fahrzeuge zu schnell

Hemer (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag oder im Laufe des Vormittags in eine Wohnung am Drosselweg eingebrochen. Die Täter durchwühlten einige Schränke, machten aber nach den ersten Erkenntnissen keine Beute. Ein 19-jähriger Hemeraner wurde heute Nacht am City-Kiosk in der Hauptstraße überfallen. Er meldete sich gegen 2.50 Uhr bei der Polizei und berichtete, dass er kurz zuvor am Automaten-Geschäft ...

