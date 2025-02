Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen an der Walramstraße

Diebstahl mit Messer

Menden (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag eine Glasscheibe der Sporthalle an der Walramstraße. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Unbekannte haben am Wochenende die Kupfer-Fallrohre der evangelischen Erlöserkirche an der Mühlenbergstraße demontiert und gestohlen. Bemerkt wurde der Diebstahl am Sonntagnachmittag. An einem weiteren Rohr wurden die Befestigungselemente gelöst. (cris)

Von einer Garagenwand an der Feldstraße wurde zwischen Freitag- und Samstagmittag eine Kugelglas-Außenleuchte gestohlen. (cris)

Ein 17-jähriger Mendener wurde am Montagnachmittag in einem Discounter an der Unteren Promenade erwischt, wie er zwei Bierdosen stehlen wollte. Die Mitarbeiter hielten ihn auf und holten die Polizei. Er bestreitet die Tat und behauptet, die Mitarbeiter hätten ihm die Dosen zugesteckt. Da er ein Einhandmesser griffbereit in der Jackentasche führte, wird nun gegen ihn ermittelt wegen eines Diebstahls mit Waffen. Da der 17-Jährige bereits ein Hausverbot hatte, kommt noh eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs hinzu. Die Polizeibeamten nahmen ihn mit und informierten das Jugendamt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell