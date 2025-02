Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aufmerksame Zeugen stellen mutmaßlichen Dieb

Plettenberg (ots)

Ein Plettenberger (54) belud gestern Mittag sein Auto, das er an der Steinbrinkstraße geparkt hatte. Ein 47-jähriger Tatverdächtiger nutzte den Moment und nahm eine Aktentasche vom Beifahrersitz. Zeugen bekamen die Tat mit, riefen die Polizei und nahmen die Verfolgung auf. Auf seiner Flucht riss er auf einem Privatgrundstück an der Brachtstraße eine Holztür auf und beschädigte dabei ein Zaunelement. Es gelang den Zeugen kurz darauf den Tatverdächtigen zu stellen. Das Opfer erhielt seine Tasche zurück. Die Beamten zeigten den Verdächtigen wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls an. (dill)

