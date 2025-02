Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Schulen

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher drangen letztes Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, in zwei Schulen im Stadtgebiet ein. An der Ida-Gerhardi-Grundschule brachen sie eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter entwendeten unter anderem mehrere Elektrogeräte wie z.B. Musikboxen. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Täter versuchten es zudem am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Dort hielt die Tür, die die Täter aufzuhebeln versuchten, jedoch Stand. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

