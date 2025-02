Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerpunktkontrollen Truck & Bus

Bild-Infos

Download

Märkischer Kreis (ots)

Im Rahmen einer europaweiten Kontrollaktion hat auch die Polizei im Märkischen Kreis verschiedenste Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Vom 17.-23.2. wurden so 303 Lkw mit deutscher Zulassung und 137 Lkw mit ausländischer Zulassung kontrolliert, auch 2 Busse gerieten ins Visier der Polizei. Letztlich wurden 131 Verstöße bei den Kontrollen festgestellt, in 10 Fällen wurde daher sogar die Weiterfahrt verboten. 5-mal war Alkohol am Steuer im Spiel, 25-mal waren Kontrollgeräte manipuliert und weitere 25-mal wurde gegen Sozialvorschriften verstoßen. 8 Fahrzeuge waren zudem überladen, 33-mal war die Ladung nicht sorgsam gesichert. Einen Einblick in die Kontrollen bietet hier als Beispiel der Dienstag in Iserlohn. Mit einer Reihe von Anzeigen endete am Dienstag eine Kontrolle auf der Altenaer Straße. Die Polizeibeamten entlarvten den ukrainischen Führerschein des 50-jährigen, in Berlin gemeldeten Mannes als Komplettfälschung. Das Kennzeichen am Anhänger gehörte zu einem ganz anderen Anhänger. Das Bremsgestänge des Anhängers war gebrochen und nur mit einem Seil an der Deichsel festgebunden. Die Ladung war unzureichend gesichert. Im Fußraum des Fahrers stand ungesichert eine Fahrzeugbatterie. Die Polizeibeamten legten den Anhänger still und stellten ihn sicher. Als Krönung des Ganzen stellte sich heraus, dass der Anhänger 2023 gestohlen wurde. Den Fahrzeugführer erwarten Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung in zwei Fällen und diversen Ordnungswidrigkeiten. Anhänger, Kennzeichen, Führerschein und Fahrerkarte wurden sichergestellt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell