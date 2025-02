Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brände

Rollerdiebstahl

Rollerfund nach Einbruch

Dieb ertappt

Menden (ots)

Ein bisher unbekannter Täter setzte Freitag, 19.45 Uhr, eine Mülltonne an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Brand. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Aus bisher unbekannten Gründen kam es Samstag, 04.20 Uhr, zu einem Brand in einem Restaurant an der Kapellenstraße. Sechs Bewohner aus Wohnungen, die sich oberhalb des Restaurants befinden, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr führte umfangreiche Löscharbeiten durch. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Wohnungen sind aktuell nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (dill)

Anwohner am Galgenfeld riefen Samstagabend kurz vor 21 Uhr die Polizei, zuvor fanden sie einen E-Scooter in einem Vorgarten auf, der ihnen merkwürdig vorkam. Wie sich herausstellte, war dieser zuvor gestohlen worden. Der Halter aus der Droste-Hülshoff-Straße wurde ermittelt und gab an, dass er erst wenige Stunden zuvor auf eine aufgebrochene Kellertür in seinem Wohnhaus aufmerksam wurde. Demnach sind Unbekannte zwischen dem 15.-22.2. dort eingebrochen und haben mutmaßlich eine Fahrt auf dem Roller versucht. Nun ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise. (lubo)

Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonntag, 20:30 Uhr, wurde ein auf einem Garagenhof am Hasenkamp abgestellter Motorroller durch Unbekannt entwendet. Die Polizei fahndet nach dem Peugeot. Hinweise nimmt die Polizei Menden entgegen. (lubo)

Ein 52 Jahre alter Mendener erwischte am Samstag um 2:45 Uhr morgens einen unbekannten Mann am Eisborner Weg, der über einen Zaun stieg und sich in einem Garten umsah. Dort begann er, eine Grillecke zu durchwühlen, der Zeuge verschreckte den Mann und es wurde nichts entwendet. Wer kennt die Person? Es handelt sich demnach um einen 180-185cm großen kräftigen Mann mit kurzen Haaren, weißer Kapuzenjacke und osteuropäischem Akzent. (lubo)

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag mit unbekannten Mitteln immensen Schaden an einem Stromverteilerkasten am Elsa-Brändström-Weg hervorgerufen. Zwischen 18-08:30 Uhr beschädigten sie den Kasten, die Polizei bittet um Hinweise. (lubo)

