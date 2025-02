POL-MK: Einbruchsversuch scheitert

Hemer (ots) - An der Friedrich-Grohe-Straße sind Anwohner auf Hebelspuren an einem Mehrfamilienhaus aufmerksam geworden. Demnach haben Unbekannte sich zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen an der Haustür versucht, diese hielt den Hebelversuchen offenbar stand. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

