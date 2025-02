Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch

Hemer (ots)

An der Friedrich-Grohe-Straße sind Anwohner auf Hebelspuren an einem Mehrfamilienhaus aufmerksam geworden. Demnach haben Unbekannte sich zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen an der Haustür versucht, diese hielt den Hebelversuchen offenbar stand. (lubo)

