Herscheid (ots) - Ein offenbar psychisch kranker Mann steht im Verdacht, gestern in zwei Fällen Körperverletzungen zum Nachteil von Frauen begangen zu haben. Er wurde nach der zweiten Tat von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und schließlich durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen. Die erste Tat ereignete sich um 11.20 Uhr auf der Wiesenstraße. Dort war eine 35-jährige Frau ...

