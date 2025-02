Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tatverdächtiger greift zwei Frauen an

Herscheid (ots)

Ein offenbar psychisch kranker Mann steht im Verdacht, gestern in zwei Fällen Körperverletzungen zum Nachteil von Frauen begangen zu haben. Er wurde nach der zweiten Tat von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und schließlich durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen.

Die erste Tat ereignete sich um 11.20 Uhr auf der Wiesenstraße. Dort war eine 35-jährige Frau unterwegs, die schilderte, dass ihr der Mann im Vorbeigehen ins Gesicht gespuckt habe. Sie habe den Tatverdächtigen zur Rede gestellt und sei daraufhin an den Haaren zu Boden gerissen worden. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Täter wurde beschrieben, flüchtete jedoch zunächst unerkannt in Richtung Valberter Straße.

Die zweite Tat fand um 19 Uhr "Am Mühlengraben" statt. Hier ging eine 47-jährige Frau über den Gehweg am Sportplatz. Der Tatverdächtige sei unvermittelt auf sie zu gerannt und habe ihr mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht geschlagen. Der mutmaßliche Täter flüchtete in Richtung Müggenbrucher Weg. Zeugen beobachteten die Tat und riefen die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den Gesuchten antreffen und in Gewahrsam nehmen. Er gab nach Befragung zu, auch am Vormittag beteiligt gewesen zu sein. Sein zweites Opfer wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Weil er sich psychisch auffällig verhielt, wurden ein Arzt und das Ordnungsamt hinzugezogen. Schlussendlich wurde er zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell