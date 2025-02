POL-MK: Fahrrad gestohlen

Schalksmühle (ots) - Mittwoch, 14 Uhr, Spielhalle an der Bahnhofstraße: Drei Männer spielen an den Automaten und wechseln immer wieder Geld bei einer Angestellten, es fehlen nach längerem hin- und her tauschen rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges. Bei dem Mann, der die 100 Euro an sich genommen hat, handelt es sich um einen 1,65m großen Osteuropäer über 40 Jahre. Er trug eine Mütze und schwarze Barthaare, zudem hat er goldene Backenzähne. Hinweise ...

