Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach rasenden Einbrechern

Iserlohn (ots)

Gestern wurde die Polizei gegen 9:10 Uhr zu einer Firma an der Köbbingser Mühle im Industriegebiet Sümmern gerufen. Wie sich herausstellte, haben drei unbekannte Männer mit einem schwarzen Pkw das Firmengelände befahren, um dort eine Halle aufzubrechen. Ein Mitarbeiter ertappte sie und sprach die Männer an, die sich verdächtig verhielten. Sie stiegen in ihr Fahrzeug und fuhren los, den Zeugen touchierten sie beim Losfahren mit dem Fahrzeug am Knie und verletzten ihn leicht. Sie durchbrachen im Anschluss mit dem Pkw eine Schranke und flüchteten mit dem im Ausland zugelassenen Fahrzeug. Unmittelbare Fahndungsmaßnahmen sind bislang erfolglos verlaufen, die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die Männer werden als 18-21 Jahre alt, osteuropäisch, ungepflegt und nicht größer als 1,75m beschrieben. Sie trugen dunkle Haare und schwarze Jacken. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell