Altena (ots) - Ein 18-jähriger soll am Dienstag am Markaner einen 19-Jährigen verprügelt haben. Der 19-Jährige erstattete Anzeige gegen den ehemaligen guten Freund. Er berichtete der Polizei, dass er sich gegen 17 Uhr am Busbahnhof aufgehalten habe, als der ein Jahr Jüngere auf ihn zugekommen sei und ihm unvermittelt mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst ...

