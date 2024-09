POL Schwaben Nord: Unfall mit Pkw und Anhänger auf der Autobahn

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (20.09.2024) wurde an einem Fahrradständer des Augsburger Hauptbahnhofes in der Pferseer Straße ein Pedelec entwendet. Der Geschädigte versperrte sein Fahrrad gegen 19:50 Uhr am dortigen Fahrradständer. Als er gegen 22:30 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad (Marke: LIQ, Farbe: schwarz/blau) verschwunden. Der Wert des entwendeten Pedelecs beläuft sich auf etwa 2300 Euro. Die ...

