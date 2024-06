LPI-NDH: Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Mittwoch kam es auf der Landstraße 1005 bei Heiligenstadt, an der Einmündung zum Dorotheenhof, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden teils schwer verletzt - ein 19-Jähriger so schwer, dass er noch am Abend sein Leben verlor. Ursächlich für den Unfall ist ersten Ermittlungen zufolge eine Kollision zweier in ...

mehr