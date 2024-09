Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Körperverletzung und Beleidigung festgenommen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitagabend kam es in der Jakoberstraße zu einer Beleidigung und Körperverletzung, der Täter konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung festgenommen werden. Eine 27-Jährige befuhr gegen 22:45 Uhr mit ihrem 26-jährigen Begleiter auf E-Scootern die Jakoberstraße auf der linken Gehwegseite in östlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Hausnummer 57 trafen sie auf einen 26-Jährigen. Als die Beiden an dem 26-Jährigen vorbeifahren wollten, beleidigte der Mann diese und schubste den 26-Jährigen von seinem E-Scooter. Dieser stürzte und schlug mit dem Kopf gegen den Rollladen einer dortigen Bäckerei. Anschließend flüchtete der Täter. Der 26-Jährige E-Scooter-Fahrer erlitt eine Platzwunde und wurde zur Behandlung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Der 26-Jährige Täter konnte durch eine Polizeistreife in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung.

