Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Betrunkener baut Unfall mit E-Scooter

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (22.09.2024) versuchte der Fahrer eines E-Scooters sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, dabei kam es zum Unfall. Gegen 02:30 Uhr sollte der 19-jährige E-Scooter-Fahrer in der Imhofstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei versuchte er zu fliehen. Der Streifenwagen fuhr neben dem E-Scooter her, dabei fuhr der Fahrer jedoch Schlangenlinien und touchierte den Streifenwagen. Der 19-Jährige konnte schließlich durch einen Polizeibeamten fußläufig eingeholt werden. Um der Kontrolle weiterhin zu entgehen lenkte der Fahrer seinen E-Scooter stark nach links und kam dabei zu Fall. Dadurch erlitt der 19-Jährige leichte Schürfwunden an den Händen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Der Streifenwagen, sowie der E-Scooter wurden nicht beschädigt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Eine Beschlagnahme des Führerscheins wurde angeordnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell