Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall auf der A43 - Eine Person schwer verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.05., 15:55 Uhr) ist es auf der Autobahn 43 in Fahrtrichtung Wuppertal hinter der Anschlussstelle Lavesum zu einem Verkehrsunfall an einem Stauende gekommen.

Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Autobahn 43 in Richtung Wuppertal. Hinter der Anschlussstelle Lavesum kollidierte er an einem Stauende mit zwei wei-teren Fahrzeugen. Der 24-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An dem Fahrzeug des 24-Jährigen entstand Totalschaden.

Die Autobahn 43 wurde in Richtung Wuppertal für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell