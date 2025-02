Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzungen und Diebe

Iserlohn (ots)

Schläge am Spielplatz

Ein 18-Jähriger wurde Samstagnachmittag gegen 16 Uhr von drei Jugendlichen am Spielplatz im Bereich Wiemer auf eine E-Zigarette angesprochen. Nachdem er verneinte, eine solche zu besitzen und auszuhändigen, wurde er mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Personen werden als 16-18 Jahre alt, 175-180cm groß und dunkel bekleidet beschrieben, zudem hätten sie einen dunkleren Hauttypen aufgewiesen.

Streit am Parkplatz

Sonntagabend wurde die Polizei um 22:15 Uhr zum Schnellimbiss an der Raiffeisenstraße gerufen, da dort mehrere Personen in einen Streit verwickelt waren. Vor Ort wurden sieben Personen angetroffen. Demnach sind zwei Hagener, 32 und 48 Jahre alt, auf eine gemischte Gruppe junger Erwachsener aus dem Märkischen Kreis gestoßen, die vor dem Schnellimbiss standen. Es gab einen verbalen Streit zwischen den teils alkoholisierten Personen und der 32 Jahre alte Hagener verpasste einem 19-Jährigen Kiersper eine Kopfnuss. Die Polizei ermittelt nun zu dem Vorfall und bittet um Hinweise.

Pkw-Aufbruch

Am Glockenturm wurde am Sonntag zwischen 00:30-6 Uhr ein Pkw aufgebrochen. Unbekannte entwendeten Bargeld und ein Portemonnaie aus dem Inneren. Die Polizei warnt vor Dieben und bittet um Hinweise.

Dieb gefasst

Ein 18 Jahre alter Iserlohner wurde Sonntag gegen 11 Uhr bei einer Busfahrt an der Unnaer Straße bestohlen. Ein zunächst unbekannter Mann setzte sich neben ihn und stahl das Portemonnaie, was der Iserlohner bemerkte. Er verfolgte den Mann und rief die Polizei, die den 36 Jahre alten Tatverdächtigen aus Iserlohn am Werner-Jacobi-Platz stellte. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt, der 18-Jährige ist wieder in Besitz seiner Wertsachen.

Zusammengeschlagen

Ein 17 Jahre alter Letmather wurde Sonntagmorgen um 2 Uhr Opfer einer Körperverletzung. Er war mit seiner Begleitung in einem Cafe und wurde nach dem Besuch von zwei Männern auf der Straße mit der Faust ins Gesicht geschlagen, die Polizei konnte den 17 Jahre alten Geschädigten am Lennedamm antreffen. Demnach handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Männer mit dunklen, kurzen Haaren, schwarzen Schuhen, heller Jogginghose und dunklen Kapuzenpullovern. Beide Sprachen mit Akzent. Der 17-Jährige wurde durch einen Rettungswagen behandelt, nun sucht die Polizei Zeugen. Gegen 3 Uhr wurde die Polizei dann zur Untergrüner Straße gerufen. Nahe eines Kiosks sorgten offenbar alkoholisierte Männer für Lärm. Ein 52 Jahre alter Anwohner ermahnte sie zur Ruhe, dies sorgte für Unmut bei den Männern und sie stießen den Iserlohner zu Boden und traten ihn. Er wurde leicht verletzt, die Männer verließen die Örtlichkeit. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. (lubo)

