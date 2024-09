Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Erfurt (ots)

An einer Wohnungstür scheiterten Unbekannte bei einem Einbruchsversuch in Erfurt. Im Tatzeitraum von Freitag zu Samstag drangen die Täter auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Spielbergtor ein. Anschließend versuchten sie, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt die Tür stand und die Einbrecher verließen den Tatort wieder unverrichteter Dinge. Allerdings verursachten sie an der stabilen Tür einen Schaden von etwa 200 Euro. (DS)

