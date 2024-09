Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte E-Scooter-Fahrer

Erfurt (ots)

Beamte der Erfurter Polizei mussten am Montag zwei berauschte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. In der Straße Schmidtstedter Flur kontrollierte eine Streifenbesatzung kurz nach 11:00 Uhr einen 43-Jährigen. Er war unter dem Einfluss von Drogen unterwegs gewesen. Kurz vor Mitternacht wurde ein 34-Jähriger in der Thälmannstraße kontrolliert. Auch er stand unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Neben einer Blutentnahme erwarten beide Männer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro. (DS)

