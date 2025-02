Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch

Handy-Raub

Hemer (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag oder im Laufe des Vormittags in eine Wohnung am Drosselweg eingebrochen. Die Täter durchwühlten einige Schränke, machten aber nach den ersten Erkenntnissen keine Beute.

Ein 19-jähriger Hemeraner wurde heute Nacht am City-Kiosk in der Hauptstraße überfallen. Er meldete sich gegen 2.50 Uhr bei der Polizei und berichtete, dass er kurz zuvor am Automaten-Geschäft ein Getränk ziehen wollte. Ein Fremder habe ihn angesprochen, ihn bedroht, ihm das Handy entrissen und sei dann geflohen. Der Unbekannte wird auf etwa 30 Jahre und 1,80 Meter geschätzt. Er trug einen Drei-Tage-Bart, hat eine korpulente Statur, kurze Haar und sprach in einem südländisch-arabischen Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell