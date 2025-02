POL-MK: Verletzter Mann gefunden

Iserlohn (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen einen Parkautomaten an der Friesenstraße aufgebrochen und das Kleingeld entwendet. Anstelle eines 28-jährigen Mannes aus Menden saß am Montag eine andere Person bei der Führerscheinprüfung beim TÜV in der Giesestraße. Die falsche Identität fiel auf; der Prüfer holte die Polizei. Der Prüfling flüchtete. Die Polizei stellte den vorgelegten Ausweis sicher. ...

