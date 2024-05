Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - hochwertiges Heizgerät aus Rohbau entwendet

Werl (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Droste-Hülshoff-Straße werden zurzeit einige Wohnungen kernsaniert. Die im Rohbau befindlichen Wohnungen sind durch sogenannte Bauschlösser gesichert. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag, 02.05., 18.00 Uhr, bis Freitag, 03.05., 10.00 Uhr, aus einer der Wohnungen ein bereits installiertes und mit der Wand fest verschraubtes Heizgerät entwendet. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Heizgerätes ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Täter zum Abtransport erforderlich waren. Bislang ist ungeklärt, wie die Täter in das Objekt und in die betreffende Wohnung gelangen konnten, da keine Einbruchspuren festgestellt werden konnten. Die Kriminalpolizei hat in der Zwischenzeit die Ermittlungen übernommen. Der Wert des neuen Heizgerätes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922 - 9100 0 entgegen. (hn)

