Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hackfleisch-Falle für Hunde - Tier überlebt nur knapp

Herscheid (ots)

Vorsicht Hackfleisch-Falle: Am 14. Februar hat ein Hund am Rodelberg, oberhalb der Grundschule, am Wegesrand neben einer Schranke liegendes Hackfleisch gefressen. Die Halterin brachte ihren Hund zunächst vorbeugend zu einem Tierarzt und durchsuchte das restliche Hackfleisch auf Rasierklingen oder ähnliche Fremdkörper. In der Praxis baute der Hund massiv ab. Die Halterin gab ihn in die Obhut einer Tierklinik in Hessen. Er überlebte nur knapp. Alle Symptome deuten darauf hin, dass das Hackfleisch mit Birkenzucker versehen war. Die Halterin erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das Hackfleisch allerdings an einem stark frequentierten Wanderweg, der in Richtung Kleefeld führt. Als der Hund sich das Fleisch an diesem Morgen gegen 7.45 Uhr schnappte, herrschten Minustemperaturen. Das Fleisch war noch nicht gefroren. Deshalb muss es erst kurz zuvor dort abgelegt worden sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und warnt Hundebesitzer: Tiere sollten angeleint und davon abgehalten werden, etwas am Wegesrand zu fressen. Weitere Fälle sind nicht auszuschließen, aber nicht bekannt. Betroffene Hundebesitzer sollten sich ebenso melden wie Hinweisgeber unter Telefon 02391/9199-0. (cris)

