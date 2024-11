Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Mit über 26 Kilogramm Ketamin unterwegs in den Süden

Singen (ots)

ZOLL stellt bei Kontrolle 26,3 Kilogramm Ketamin im Wert von rund 790.000 Euro sicher

Geisingen: 26,3 Kilogramm Ketamin stellten Zöllner des Hauptzollamts Singen am Abend des 26. Oktober 2024 bei einer Fahrzeugkontrolle sicher. Bei der Überwachung des fließenden Verkehres auf der Autobahn 81 leiteten sie einen in den Niederlanden zugelassenen Pkw zur Kontrolle auf einen Parkplatz bei Geisingen. Er sei auf dem Weg von den Niederlanden zu Freunden nach Mailand unterwegs, so der Fahrer auf Befragen der Zöllner. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er. Da der Reisende einen äußerst nervösen Eindruck machte, entschlossen sich die Zöllner zu einer Kontrolle des Fahrzeugs. Der Inhalt eines großen, verschlossenen Pakets im Kofferraum des Autos, stellte sich nicht, wie auf dem Label ausgewiesen, als Nahrungsergänzungsmittel mit Eistee Pfirsich Geschmack heraus, sondern förderte 26,3 Kilogramm Ketamin mit einen Straßenverkaufswert von rund 790.000 Euro ans Licht.

Das Ketamin wurde beschlagnahmt und der Reisende vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahmen das Zollfahndungsamt Stuttgart.

Zusatzinformation:

Ketamin fällt als gelisteter psychotroper Stoff unter das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG). Damit ist insbesondere der Handel mit Ketamin strafbar. Ketamin haltige Arzneimittel sind durch die Regelung des §1 Absatz 2 Nummer 2 NpSG davon ausgenommen.

