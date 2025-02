Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte stehlen Rucksäcke aus Auto

Iserlohnerin fällt nicht auf Loveboy herein

Iserlohn (ots)

Diebe entwendeten gestern zwei Rucksäcke mit Geldbörsen. Diese lagen zuvor im Fußraum eines unverschlossenen Fahrzeugs an der Bergstraße. Teile der Beute konnte später in Tatortnähe aufgefunden und an die Opfer zurückgegeben werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat zwischen 9 und 10 Uhr die Tat oder den Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen. (dill)

Eine Iserlohnerin erstattete gestern Anzeige wegen versuchten Betruges. Sie hatte in den vergangenen Tagen über Facebook mit einem Mann gechattet, der vorgab, aus England zu stammen. Auf die für diese Masche klassische Art versuchte er mit Liebes- und Zuneigungsbekundungen Vertrauen zur Frau aufzubauen. Schlussendlich versprach er ihr, ein Paket mit Aufmerksamkeiten zu übersenden. Kurz bevor das Paket angeblich eintreffen sollte, meldete sich ein vermeintlicher Zustelldienst beim Opfer und forderte sie auf, einen vierstelligen Betrag als Einfuhrzoll zu zahlen. Die Iserlohnerin wurde skeptisch und tat das einzig richtige: Sie ging zur Polizei und erstattete Anzeige.

Loveboy-Scammer versuchen mit ungeteilter Aufmerksamkeit und offenen Liebesbekundungen schnell emotionale Nähe aufzubauen. Dafür bauen sie eine Geschichte auf, die am Ende oft in einer Notlage, Krankheit oder Reiseproblemen endet. Dann dauert es häufig nicht mehr lange, bis die Frage nach finanzieller Unterstützung auftaucht. Nicht selten überweisen die Opfer höhere Bargeldbeträge an die vermeintlichen Liebespartner. Die Polizei rät zur Skepsis. Überweisen Sie niemals Geld oder verschicken sie keine Geschenke an Personen, die sie nicht gut oder nur online kennen. Sprechen Sie mit Freunden darüber. Häufig erkennen Außenstehende die Warnsignale besser. Prüfen Sie die Fakten und recherchieren Sie zu den verwendeten Bildern oder Namen der Täter. Häufig klärt dann die Suchmaschine im Internet schon über die Gefahren auf. Wenn Sie Opfer geworden sind, erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell