Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Raub in Bleckede - Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an ++ Unfall auf Bundesstraße 209 - 74-Jähriger schwerverletzt ++ Unter Vorwand in Wohnung gelangt ++ Mountainbike entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl aus Lagerhalle - Elektrogeräte gestohlen

In der Nacht zum 27.02.2025 betraten derzeit Unbekannte unberechtigter Weise eine Lagerhalle in der Gebrüder-Heyn-Straße. Wie sie in das Objekt gelangen konnten, wird derzeit geprüft. Entwendet wurden diverse Elektrogeräte und kleinere Baustoffe im Wert von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 27.02.2025 gegen 12:30 Uhr beabsichtigte eine 44 Jahre alte Fahrerin eines PKW-Mercedes auf Höhe der Straße Munstermannskamp in die Soltauer Straße einzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden, bevorrechtigten PKW-VW. Durch den Zusammenstoß wurde die 44-Jährige sowie der 53 Jahre alte Fahrer des VW leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 50000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Unverschlossener PKW - Diebesgut erlangt

Aus einem unverschlossenen Ford Focus erlangten Unbekannte am 27.02.2025 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr auf einem Parkplatz im Meisterweg Diebesgut. Dazu gehören unter anderem Schlüssel eine Powerbank und Unterlagen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Nach Raub in Bleckede - Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an

Nach einem Raubdelikt am Morgen des 27.02.2025 in Bleckede wurden nach wenigen Stunden zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren vorläufig festgenommen (siehe Pressemitteilung vom 27.02.2025). Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Täter mit einem schwarzen Mietwagen nach der Tat flüchteten. Zeugenaussagen und weitere Beweismittel konnten die Ermittlungen soweit unterstützen, dass ein Tatverdächtiger in einem privaten PKW in Geesthacht festgenommen werden konnte. Der zweite Tatverdächtige wurde vorher abgesetzt und ebenfalls festgenommen. Bei den Ermittlungen und Festnahmen wurde der Zentrale Kriminaldienst aus Lüneburg von Kräften der Polizei Hamburg und Geesthacht unterstützt. Durchsuchungen und Sicherstellungen von Handys und Bekleidung bei den Männern wurden vorgenommen. Die beiden Festgenommenen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg aus den strafprozessualen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer im Alter von 19 und 21 Jahren werden intensiv fortgeführt. Die Polizei prüft zusätzlich eine Beteiligung weiterer Personen an der Tat. Die Polizei bittet, dass sich Personen, die am 27.02.2025 gegen 09:00 Uhr in Bleckede etwas mitbekommen haben, bei der Polizei in Lüneburg melden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Drei Personen versuchen Schmuck zu entwenden

Zwei Männer im Alter von 22 und 33 Jahren sowie eine Frau im Alter von 29 Jahren begaben sich am 27.02.2025 gegen 15:15 Uhr zu einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Dort versuchten sie gemeinschaftlich Schmuck zu entwenden, indem sie die Sicherung entfernten. Der Diebstahl der Ware im Wert von rund 250 Euro fiel auf. Der Schmuck verblieb in der Drogerie. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen die drei Personen wurde eingeleitet.

Bleckede OT Vogelsang - Brand von Ästen und Grünschnitt

Ein großer Stapel Äste und Grünschnitt geriet aus bislang ungeklärter Ursache am 27.02.2025 gegen 06:00 Uhr in Bleckede, Vogelsang, in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der Sachschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt.

Amelinghausen - Unfall auf Bundesstraße 209 - 74-Jähriger schwerverletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am 27.02.2025 gegen 18:15 Uhr ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn der Bundessstraße 209 auf Höhe der Ortschaft Rehrhof ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 74 Jahre alte Fahrer wurde schwerverletzt von der Feuerwehr geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Unter Vorwand in Wohnung gelangt - Portemonnaie entwendet

Ein derzeit unbekannter Mann begab sich am 27.02.2025 zu der Wohnung einer Seniorin in der Kochstraße. Unter dem Vorwand einen Wasserschaden zu überprüfen wurde ihm Zutritt gewährt. In der Wohnung entwendete er ein Portemonnaie mit Dokumenten und Bargeld im Gesamtwert von etwas über 200 Euro. Die Polizei mahnt: "Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Verifizieren Sie zunächst den Sachverhalt und melden Sie sich bei Unklarheiten bei der Polizei." Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am 27.02.2025 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Mann mit einem E-Scooter die Jeetzelallee. Die Polizei stellte fest, dass an dem E-Scooter kein Kennzeichen angebracht war. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Rund eine halbe Stunde später wurde in der Lüchower Straße wieder ein E-Scooter ohne Versicherungsschutz festgestellt. Gegen den 39 Jahre alten Fahrer wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Am 01.03.2025 müssen die Versicherungskennzeichen getauscht werden (siehe Pressemitteilung vom 25.02.2025). Die Polizei wird betroffene Fahrzeuge auf gültigen Versicherungsschutz kontrollieren.

Uelzen

Uelzen - Mountainbike entwendet

Im Verlaufe des 27.02.2025 wurde in der St.-Viti-Straße ein mittels Spiralschloss gesichertes Mountainbike im Wert von wenigen hundert Euro entwendet. Der Tatzeitraum konnte von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Wrestedt - PKW überschlägt sich - Fahrer leichtverletzt

Ein 18 Jahre alter Fahrer eines VW Fox befuhr am 28.02.2025 gegen 06:15 Uhr die Kreisstraße 62 in Richtung Wieren. Im Verlaufe einer Rechtskurve kam er möglicherweise aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und linksseitig von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und landete auf der Beifahrerseite. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

