Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Alkohol und Betäubungsmittel vor Fahrtantritt konsumiert - Schlagring sichergestellt ++ Fenster von PKW zerstört - Tasche entwendet ++ Mountainbike entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Mann schubst Frau zu Boden - Platzverweis

Ein alkoholisierter Mann im Alter von 42 Jahren schubste am 02.03.2025 gegen 06:00 Uhr Am Berge eine 25-Jährige zu Boden. Diese erlitt dadurch Schmerzen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,74 Promille. Er erhielt einen Platzverweis.

Lüneburg - Diebstahl am Stintmarkt

In einer Bar Am Stintmarkt wurde am 02.03.2025 im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 05:00 Uhr die Geldbörse eines Mannes aus seiner Jackentasche entwendet. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte diese nicht mehr aufgefunden werden. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei rund 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Alkohol und Betäubungsmittel vor Fahrtantritt konsumiert - Schlagring sichergestellt

Ein 50-Jähriger befuhr am 02.03.2025 gegen 12:30 Uhr mit einem VW Multivan die Lise-Meitner-Straße und wurde anschließend von der Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Zusätzlich verlief ein Drogentest positiv auf die Wirkstoffe Kokain und THC. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann derzeit nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im Fahrzeug wurde bei einer Durchsuchung ein Schlagring aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Oberhemd aus Geschäft entwendet

Am 03.03.2025 gegen 11:00 Uhr entwendete ein 27-Jähriger ein schwarzes Oberhemd aus einem Geschäft Am Sande. Der Mann ist aufgrund diverser Eigentumsdelikte bereits in Erscheinung getreten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Rucksack entwendet

In einer Gaststätte in der Mühlentorstraße wurde am 02.03.2025 gegen 03:00 Uhr ein Rucksack samt Inhalt in der Nähe des dortigen Tresens gestohlen. Neben diversen Dokumenten befand sich auch Bargeld in dem Rucksack. Auf wenige hundert Euro wird das Diebesgut derzeit geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Langendorf - Fenster von PKW zerstört - Tasche entwendet

Auf dem Parkplatz an der alten Dömitzer Eisenbahnbrücke wurde am 02.03.2025 gegen 10:45 Uhr die Fensterscheibe eines PKW-Mercedes zerstört. Anschließend entnahmen Unbekannte eine gefüllte Handtasche sowie eine weitere Tasche im Gesamtwert von wenigen hundert Euro. Neben Dokumenten und Zahlungskarten befand sich auch Bargeld in den Taschen. Mit den erlangten Zahlungskarten wurde anschließend versucht einen Betrag in Höhe von mehreren hundert Euro abzubuchen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf ähnlich gelagerte Fälle in den vergangenen Wochen hin. Hinweise zum Schutz vor Diebstählen aus Fahrzeugen sind der Pressemitteilung vom 21.02.2025 zu entnehmen.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt

Am 02.03.2025 gegen 04:15 Uhr fuhr ein Audi TT auf einen in der Straße "Zum See" geparkten Skoda Rapid auf. Als die Polizei den Verkehrsunfall aufnahm, wurde eine Alkoholisierung des 27 Jahre alten Fahrers festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Uelzen - Mountainbike entwendet

Am vergangenen Wochenende vom 28.02.2025 bis zum 02.03.2025 wurde ein Mountainbike am Sternplatz entwendet. Das Fahrrad im Wert von wenigen hundert Euro war im Tatzeitraum mit einem Kettenschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rosche - Nach Verkehrsunfall leichtverletzt

Der Fahrer eines Hyundai i10 befuhr am 03.03.2025 gegen 07:00 Uhr die Landesstraße 254 aus Stöcken kommend in Fahrtrichtung Jarlitz. Dabei kam er linksseitig von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen Baum sowie einen Leitpfosten. Anschließend geriet er ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren Baum. Der Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

