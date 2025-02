Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Weimar (ots)

Zwischen 15 und 15:15 Uhr ereignete sich am Montag ein Körperverletzungsdelikt auf einem Bolzplatz einer Schule in der William-Shakespeare-Straße. Zwei Jugendliche (12 Jahre) wurden von zwei unbekannten Tätern attackiert. Die Schläger nahmen einen in den Schwitzkasten und malträtierten den Zweiten mehrfach mit Faustschlägen. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter

ca. 14-15 Jahre, schlank, Sommersprossen bzw. Akne, graue Mütze, dunkle Jacke, Jeans, Umhängetasche der Marke "Armani", ca. 170 - 175cm groß

Täter

ca. 14-16 Jahre, schlank und kräftig, dunkle Jacke, Jeans, ca. 180 - 185 cm groß

Beide Täter waren mit einem E-Scooter unterwegs und entfernten sich auch fahrend mit diesem. Während der Tatausführung konnte eine osteuropäische Mundart vernommen werden. Dem Anschein nach blieben die zwei Geschädigten unverletzt.

Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der Weimarer Polizei unter 03643 882-0 oder per E-Mail an PI.Weimar@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 30890/2025.

