LPI-J: Kompressor aus Keller entwendet

Jena (ots) - Bei einem Auffahrunfall wurden am Montagvormittag zwei Fahrzeugführerinnen. Eine 59-jähige Fahrerin eines VW befuhr die Straße AM Eisenbahndamm und musste, kurz vor der Kreuzung Fischergasse, verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine 20-Jährige zu spät, sodass sie mit ihrem VW auf den vorausfahrende VW kollidierte. Durch den Aufprall wurden beide Frauen verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter ...

