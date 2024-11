POL-HS: Einbruch in Friseursalon

Hückelhoven (ots) - Am Landabsatz wollte ein bislang unbekannter Ladendieb mit seiner Tatbeute am 11. November (Montag) gegen 18.40 Uhr einen Elektrofachmarkt verlassen und wurde durch einen Ladendetektiv kurz vor dem Ausgang angesprochen. Daraufhin schubste der Dieb den Detektiv, so dass dieser zu Boden ging und flüchtete aus dem Markt. Einen Teil seiner Tatbeute verlor der Unbekannte auf seiner Flucht. Ein im ...

