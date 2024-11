Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Weißer SUV nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hückelhoven (ots)

Am frühen Samstagmorgen (9. November) beobachtete ein Zeuge, wie gegen 00.30 Uhr ein weißer SUV aus Fahrtrichtung Rheinstraße kommend in den Lippeweg fuhr und dort in Höhe der Hausnummer 10 mehrere Personen aussteigen ließ. Als der Fahrer, ein Mann mit einem dunklen Bart, zurücksetzte, stieß er mit seiner linken hinteren Seite gegen die hintere linke Seite eines geparkten Fahrzeugs und setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Rheinstraße fort. Die Polizei sucht nun den Unfallfahrer, die abgesetzten Fahrzeuginsassen und weitere Zeugen zur Klärung der Unfallflucht. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

