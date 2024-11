Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl

Hückelhoven (ots)

Am Landabsatz wollte ein bislang unbekannter Ladendieb mit seiner Tatbeute am 11. November (Montag) gegen 18.40 Uhr einen Elektrofachmarkt verlassen und wurde durch einen Ladendetektiv kurz vor dem Ausgang angesprochen. Daraufhin schubste der Dieb den Detektiv, so dass dieser zu Boden ging und flüchtete aus dem Markt. Einen Teil seiner Tatbeute verlor der Unbekannte auf seiner Flucht. Ein im Geschäft anwesender Kunde, der den Vorfall beobachtete, verfolgte den Flüchtigen bis in die Nähe eines Modeparks und stellte ihn dort. Nachdem der Täter ihn aber nun mit einem Messer bedrohte, brach der Zeuge die weitere Verfolgung in Richtung eines Schnellrestaurants ab. Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Er trug eine orangefarbene Regenjacke, weiße Sneaker sowie eine schwarze Jogginghose der Marke Puma. Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell