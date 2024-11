POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Hückelhoven (ots) - Am frühen Samstagmorgen (9. November) beobachtete ein Zeuge, wie gegen 00.30 Uhr ein weißer SUV aus Fahrtrichtung Rheinstraße kommend in den Lippeweg fuhr und dort in Höhe der Hausnummer 10 mehrere Personen aussteigen ließ. Als der Fahrer, ein Mann mit einem dunklen Bart, zurücksetzte, stieß er mit seiner linken hinteren Seite gegen die hintere linke Seite eines geparkten Fahrzeugs und setzte ...

mehr