POL-MS: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Geld einer Studentin - Polizei warnt vor betrügerischen SMS

Mit der Masche "Falscher Bankmitarbeiter" hat ein bislang unbekannter Täter am Montag (26.08., 16:30 Uhr) eine Studentin um zwei Geldbeträge von ihrem Konto betrogen.

Nach Aussage der 24-jährigen Münsteranerin hatte sie bereits am Donnerstag der vergangenen Woche (22.08.) eine SMS erhalten. Darin wurde sie aufgefordert, ihr Push-TAN-Verfahren neu zu bestätigen. Da ihr Online-Banking zu diesem Zeitpunkt nicht funktionierte, hielt sie die Nachricht für echt. Sie klickte auf einen Link in der SMS und gab dort ihre Kontodaten an. Am Montag rief eine männliche Person bei ihr an, die sich als Bankberater der Studentin ausgab. Der falsche Bankmitarbeiter behauptete, dass die 24-Jährige auch das Monats- sowie das Tageslimit für ihr Konto neu festlegen müsse. Die Studentin bestätigte beides, wie vom Täter angewiesen. Später stellte sie fest, dass zwei Geldbeträge von ihrem Konto an fremde Konten überwiesen worden waren.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät: Bleiben Sie stets misstrauisch und folgen Sie solchen Links nicht! Fragen Sie immer zuerst unter einer Ihnen bekannten oder selbst recherchierten Rufnummer bei Ihrer Bank nach. Geben Sie keinesfalls sensible Daten wie Kontonummer und Prüfziffer heraus.

