Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheunenbrand am Morgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Graitschen bei Bürgel: Über die Rettungsleitstelle wurde gegen 9 Uhr am Montag mitgeteilt, dass im Bereich der Hauptstraße eine Scheune in Brand stehen soll. Mit Eintreffen der Beamten bestätigte sich die Ausgangsmeldung, mehrere Kameraden unterschiedlicher freiwilliger Wehren waren bereits beim Löschangriff. Vorrangig galt es den Brand derart unter Kontrolle zu bringen, dass umliegende Wohnhäuser nicht von den Flammen ergriffen werden. Zwar gelang dies, jedoch wütete der Feuerteufel derart, dass zwei weitere, angrenzende Scheunen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Einsatz zog sich bis in die späten Mittagsstunden, sodass es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Durch das Feuer brannte eine Scheune komplett nieder und eine Zweite wurde derart beschädigt, dass das hinzugerufene THW diese kontrolliert abreißen musste. Auch an der dritten Scheune entstand Sachschaden. Insgesamt muss ein Schaden von mindestens 100.000,- Euro konstatiert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell