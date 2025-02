Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Huch, das ist ja mein Bike...

Jena (ots)

Wenn Sie das gerade denken, dann melden Sie sich doch bitte bei der Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

Die Kollegen haben dieses Touringbike am 12. Januar 2025 in einem Innenhof der Käthe-Kollwitz-Straße in Jena sichergestellt. Jetzt sucht es SEIN Zuhause, nicht EIN Zuhause.

Der entsprechende Eigentümer kann, bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (Rechnung, Kaufvertrag o.ä.) sowie der Nennung des Aktenzeichens 9330/2025, das Fahrrad bei der Polizei Jena abholen.

